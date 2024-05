Calcio, il sindaco di Palermo: "Ko per i play off dispiace, adesso lavorare per il futuro"

"È un grande dispiacere aver visto interrompere il cammino del Palermo nei playoff di Serie B. Il mio pensiero e il mio ringraziamento vanno alla tifoseria che, durante l'arco della stagione, compresi gli spareggi, non ha mai fatto mancare il proprio caloroso ed incondizionato sostegno alla squadra, nonostante gli alti e bassi. Convinto della serietà della proprietà del club, l'auspicio è che si possa lavorare per regalare, nella prossima stagione, alla città e ai tifosi rosanero i traguardi che meritano". Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, dopo la sconfitta per 2-1 dei rosanero di Mignani a Venezia che ha segnato la fine del percorso promozione