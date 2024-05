Il camper di De Luca (Libertà) a Siracusa, poi comizio in piazza a Pachino

Rientrato in Sicilia da una settimana, il camper della Libertà con a bordo il leader di Sud chiama a Nord Cateno De Luca sta visitando le varie provincie siciliane per far conoscere e illustrare i venti punti del programma della Lista Libertà. Lunedì 27 maggio la giornata Siracusana si aprirà con una conferenza stampa convocata alle 11 al Bar Cristina, in piazza Emanuele Pancali, 24, nel corso della quale verrà illustrato il progetto Libertà. A seguire De Luca visiterà il mercato di Ortigia. Il Camper della Libertà si sposterà poi per la provincia di Siracusa. De Luca alle 13.30 sarà a Carlentini per un incontro istituzionale presso il Comune e poi alle 14.30 per un caffè al Bar Puglisi, via Marconi n.40. Tappa ad Augusta alle 15.30 dove il federatore della Lista Libertà è atteso per un incontro al Chloè Cafè e Bistrot, di via Principe Umberto. Alle 16.30 De Luca è atteso nell’aula consiliare di Floridia per un incontro. Alle 17.30 tappa ad Avola in Piazza Umberto I. Alle 19 arriverà a Pachino per un incontro all’azienda cooperativa Punta delle Formiche. Il comizio in piazza Vittorio Emanuele a Pachino è fissato alle 20. Alle 21 appuntamento al Bar Candiano, Porta Reale. Chiusura della giornata in programma alle 22.30 a Rosolini alla Pizzeria Pass, Viale Aldo Moro.