Controlli a Caltanissetta, un arresto e 4 patenti ritirate

La Polizia di Stato di Caltanissetta ha intensificato l'attività di prevenzione e controllo del territorio nel capoluogo con l'impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo in supporto alle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. I servizi, disposti con ordinanza del Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, "sono finalizzati a prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai furti in abitazione e in danno delle attività commerciali, e l'immigrazione clandestina, alla luce delle recenti disposizioni ministeriali condivise con il Prefetto della Provincia di Caltanissetta". Nel corso della settimana appena trascorsa sono state impiegate 60 pattuglie della Polizia di Stato che hanno eseguito 51 posti di controllo, identificato 678 persone e fermato 431 autovetture. Sono 8 le persone denunciate a vario titolo alla locale Procura della Repubblica. Due pregiudicati, residenti nella provincia di Catania, sono stati sorpresi dalla Volante in ore notturne in un area periferica della città, a bordo di un veicolo nel quale trasportavano oggetti da scasso. Nel corso di una perquisizione, un pregiudicato è stato trovato in possesso di un coltello di genere vietato. Altre denunce hanno riguardato i reati di detenzione di sostanze stupefacenti, maltrattamenti in famiglia, minacce gravi e violenza privata. Un 50enne è stato tratto in arresto in esecuzione di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, dovendo scontare una pena a due anni e otto mesi di reclusione, poiché condannato per concorso in rapina. Sono stati eseguiti anche 112 controlli a pregiudicati sottoposti a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, arresti domiciliari, detenzione domiciliare e libertà vigilata. Infine sono state elevate 24 contravvenzioni al Codice della Strada e ritirate 4 patenti di guida. I predetti controlli, con l'impiego di analogo dispositivo, grazie alla costante attenzione da parte del competente Servizio Controllo del Territorio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, saranno ripetuti nel Capoluogo anche la prossima settimana.