Papa Francesco ai giovani: "La società è inquinata da fake news, tornare al reale"

Il Papa invita i responsabili della pastorale giovanile a far tornare i giovani alla vita "reale". "Noi viviamo in una società che è inquinata dalle fake news, dove i profili personali sono spesso alterati o fasulli, dove si creano identità alternative, il discernimento vuole essere per i giovani un cammino di autenticità: uscire dalle identità artificiali e scoprire la propria identità reale", ha detto Papa Francesco nell'udienza ai partecipanti al Congresso internazionale di pastorale giovanile promosso dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Per il Papa "si tratta di diventare 'veri' davanti a sé, davanti agli altri e davanti a Dio. Noi ridiamo quando vediamo che le donne si truccano, devono essere belle, per questo si truccano, ma quante volte tutti noi facciamo un 'maquillaggio' dell'anima per apparire quello che non siamo. State attenti a questo. Veri davanti agli altri, davanti a Dio, davanti a noi stessi", è l'invito di Papa Francesco. "E' importante continuare ad ascoltare i giovani. Un ascolto reale, che non rimanga 'a metà', o solo 'di facciata'. I giovani non vanno strumentalizzati per realizzare idee già decise da altri o che non rispondono realmente alle loro esigenze. I giovani vanno responsabilizzati, coinvolti nel dialogo, nella programmazione delle attività, nelle decisioni. Bisogna far sentire loro che sono parte attiva e a pieno titolo della vita della Chiesa", ha concluso il Papa.