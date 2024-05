Elly Schlein martedì a Siracusa a sostenere la corsa in Europa di Antonio Nicita

La segretaria del Partito democratico, Elly Shlein, farà tappa a Siracusa in vista della campagna elettorale per le Europee. La segretaria Dem parlerà ai siracusani martedì 28 maggio dal palco del Foro Siracusano (Villini). Prevista la partecipazioni dei dirigenti del partito in Sicilia e dei candidati alle Europee. Al fianco della Schlein, il senatore siracusano del Pd, Antonio Nicita, figlio d'arte, il papà Santino, è stato anche presidente della Regione siciliana dal 1983 all'84, e piùvolte assessore, ed è tra gli outsider nella corsa al parlamento europeo. Probabile che in questa competizione elettorale, Nicita arrivi alle spalle della segretaria, capolista nella Circoscrizione Isole. Il candidato siracusano gode di ampi consensi nella sua provincia d'origine, a Ragusa, dove si batte per lui l'ex sindaco e deputato all'Ars, Nello Dipasquale, a Catania ed in provincia di Caltanissetta. In Sardegna ha chiuso un patto di ferro con Angela Quaquero, già presidente ad interim della Provincia di Cagliari.