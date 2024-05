Trovato morto a Palermo il marito dell'eurodeputata Dc Francesca Donato

L'architetto Angelo Onorato, titolare di un negozio di arredamenti e marito dell'eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato, è stato trovato morto a Palermo nella propria auto nella zona di via Ugo La Malfa.

"Hanno ucciso mio marito Angelo" ha detto l'eurodeputata, e vice segretaria della Dc, parlando con alcuni amici che l'hanno chiamata per capire se la vittima fosse realmente il marito, Angelo Onorato.

Onorato è stato trovato con una fascetta di plastica che gli stringe il collo. La moglie non aveva più notizie di lui dalle 11. Sembra che l'imprenditore avesse un appuntamento con qualcuno e che quello nei pressi di via Ugo La Malfa, dove è stata trovata l'auto, fosse il luogo scelto per parlare. Oltre alla fascetta di plastica sul collo l'imprenditore Angelo Onorato, ha una chiazza di sangue all'altezza del petto sul lato destro del torace che, dicono gli investigatori, potrebbe essere colato dalla bocca. Questo spiegherebbe perché le prime indiscrezioni parlavano d i colpi di pistola sparati per uccidere l'uomo.

E' stata l'eurodeputata Francesca Donato a trovare, insieme con la figlia, il cadavere di Angelo Onorato, marito della politica. Come si apprende intorno alle 14 l'europarlamentare, non avendo avuto notizie dal marito atteso per pranzo, ha cercato l'auto attraverso l'uso del localizzatore Gps. In via Ugo la Malfa la macabra scoperta. Con l'uomo con la fascetta stretta attorno al collo.

Amici, parenti e conoscenti dell'imprenditore Angelo Onorato, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, sono giunti in via Ugo La Malfa, a Palermo, dove è stato trovato il corpo senza vita dell'uomo. Sul posto, tra gli altri, anche l'assessore regionale Nuccia Albano e l'assessore comunale Giuliano Forzinetti, entrambi della Democrazia Cristiana.

IL CORDOGLIO DI ANNALISA TARDINO: "SONO SCONVOLTA"

“La notizia della morte di Angelo Onorato, marito della collega Francesca Donato, mi sconvolge. Esprimo il mio più sentito cordoglio e la nostra vicinanza a Francesca, ai figli e ai familiari tutti, colpiti da questa tragedia”.

IL CORDOGLIO DELLA DC DI CATANIA

“Il consigliere comunale di Catania Maurizio Mirenda, capogruppo di Noi Democratici – Nuova DC, e i colleghi consiglieri Simona Latino e Salvo Giuffrida, esprimono il loro più sincero ed affettuoso cordoglio alla europarlamentare Francesca Donato e alla sua famiglia per la prematura e tragica scomparsa del marito, Arch. Angelo Onorato, rimanendo attoniti dinanzi a cotanta efferatezza”.

Questa la nota stampa dei consiglieri della DC di Catania in riferimento alla notizia della morte del marito dell’europarlamentare.