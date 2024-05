Ragusa, una nuova conferenza di sevizi sul fenomeno delle "fumarole"

Si è tenuta a Ragusa una riunione della Conferenza dei Servizi, presieduta dal Prefetto, Giuseppe Ranieri, con la partecipazione dell’ On. Eliana Longi, Componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali ed agroalimentari e, in videoconferenza, dell’On. le Elena Pagana, Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente per definire le iniziative emergenziali da porre in essere entro la prossima stagione estiva per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno delle cosìddette “fumarole” nei territori comunali della fascia trasformata.

La conferenza fa seguito ad una serie di attività avviate dalla Prefettura in materia di abbandono indiscriminato di rifiuti, discariche abusive e fenomeno “fumarole” ed ha visto la partecipazione anche del Dirigente Generale del Dipartimento dell’ambiente della Regione Siciliana nonché Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Ragusa, dei Sindaci della provincia, del Signor Questore, dei Comandanti Provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale, del rappresentante dell’ ARPA, del Presidente della società SRR-ATO 7, dei rappresentanti di Sicindustria, Coldiretti e Confagricoltura e del Presidente dell’associazione “Terre pulite”.

Nel corso dell’incontro, nell’ottica della prevenzione degli incendi dei materiali di scarto della serricoltura nella fascia trasformata, si è preso atto degli sviluppi delle iniziative avviate a seguito della precedente riunione.

Un importante passo avanti nella risoluzione del problema è rappresentato dall’individuazione, a cura del Libero consorzio comunale di Ragusa, di un’area sita in contrada Perciata, nel vittoriese, per la realizzazione di una stazione di raccolta per il conferimento della “fratta” e per il successivo compostaggio della stessa.