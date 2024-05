Il Modica alla lotteria dei Play off: domani al 'Vincenzo Barone' arriva il Milazzo

Inizia l’avventura nell’avventura per il Modica Calcio che può dare il via ai suoi playoff con l’obiettivo di toccare quell’obiettivo sognato per un’intera stagione, il salto di categoria.

Dopo una stagione travagliata la formazione capitanata da Vindigni sembra aver trovato la sua quadratura sotto la guida tecnica di mister Settineri che, dal suo arrivo, è riuscito nell’impresa di guidare la squadra fino a darle la possibilità di giocarsi le sue carte fino alla fine.

Il primo grande incontro vedrà impegnate al “Vincenzo Barone” la formazione rossoblu ed il Milazzo che nel primo turno ha battuto la Jonica per 2-1 e questa domenica tenterà di soverchiare i pronostici. Il Modica dal canto suo deve continuare a dimostrare di essere la squadra vista nelle ultime uscite e dare un senso alla mole di lavoro messa in gioco in questi mesi, puntando su due risultati utili per il passaggio del turno. Calcio d'inizio alle 16.

“Non è facile gestire una squadra che per un mese non ha impegni ufficiali, ma il mio bilancio è positivo - dichiara Settineri - Ringrazio il gruppo per l’impegno che ci hanno messo fino ad oggi, siamo consapevoli che domenica andiamo ad affrontare una squadra che da prima del girone di ritorno non perde una partita, arriva da un momento di piena esaltazione e sappiamo bene che questa va considerata LA partita. Per noi inizia un nuovo percorso e in questa sfida potremo valutare la crescita ed il valore di questo gruppo, resto molto fiducioso perchè vedo negli occhi dei ragazzi la consapevolezza di essere una squadra pronta”.