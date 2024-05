Due alunni dell'Archimede di Siracusa ai Giochi matematici alla Bocconi

Si è svolta a Milano la finale nazionale dei Giochi Matematici promossi dall’Università Bocconi, alla quale hanno preso parte gli alunni Cristiano Formosa e Gabriel Rossitto delle classi IV della Scuola Primaria del XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa. I campionati si sono svolti in contemporanea all'interno della scuola lo scorso 6 marzo, come previsto dalle indicazioni che MateinItaly, organizzatore dell'evento dal 2015. Il 19 aprile scorso la comunicazione ufficiale dei primi due classificati, Gabriel Rossitto e Cristiano Formosa Cristiano, ha destato grande soddisfazione tra le classi e nella scuola. I due piccoli studenti sono stati, pertanto, invitati a partecipare alle finali dei giochi che si è tenuta sabato 25 maggio presso l'Università Bocconi di Milano. "La passione e l’interesse per i giochi ha coinvolto gli alunni delle classi quarte e quinte di Scuola Primaria ed ha consentito il potenziamento delle competenze logico-matematiche. Il concorso ha favorito relazioni positive ed incrementato alleanze con altre agenzie formative nell’ottica della sostenibilità. L’attività proposta, intesa come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e competenze, ha rafforzato il successo formativo degli alunni attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative". Lo ha detto la dirigente dell'Istituto, Giusy Aprile.