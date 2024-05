Modica, nella via Borrometi lavori di ripavimentazione

Sono terminati gli interventi e i sondaggi portati a compimento da Iblea Acque nella via Pietro Borrometi, zona Ròcciola di Modica, e la prossima settimana inizieranno i lavori per ripristinare il manto di asfalto. Lo dichiara l'assessore alle Manutenzioni del Comune di Modica, Giorgio Belluardo (nella foto). I sondaggi di Ible Acque sono serviti a verificare i motivi del cedimento dell'asfalto e visto che non si trattava della semplice riparazione di una buca, è stato necessario del tempo ad Iblea Acque per chiudere ogni verifica. La prossima settimana, una volta compiuti gli adempimenti necessari sul piano della viabilità, cominceranno i lavori di riparazione che saranno terminati in tempi brevissimi”.