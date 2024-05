Elezioni Europee, dibattito tra candidati a Catania a 'Cittàinsieme'

Lunedì 27 maggio alle ore 19.30 presso la sede di CittàInsieme, in Via Siena 1 a Palermo, si terrà un dibattito tra candidati alle Elezioni Europee. Hanno confermato la loro partecipazione (in ordine alfabetico): Sonia Alfano (Azione), Raniero La Valle (Pace Terra Dignità), Matilde Montaudo (Movimento 5 Stelle), Leoluca Orlando (Alleanza Verdi e Sinistra), Ruggero Razza (Fratelli d'Italia), Lidia Tilotta (Partito Democratico).

Sarà l’occasione per conoscere la visione di Europa, i programmi e le priorità di ciascun candidato mettendoli a confronto con le nostre domande e con quelle che emergeranno dal dibattito.