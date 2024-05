Renzi a Catania: "Meloni e Schlein litigano mentre il mondo rischia la guerra nucleare"

''Ieri sono uscite dichiarazioni roboanti sul rischio guerra nucleare, tensioni tra Nato e Russia. A me colpisce vedere una Presidente del Consiglio che nel giorno in cui il segretario della Nato dice le cose che dice, si mette a fare una trasmissione 'Tele Meloni' per litigare con la Schlein''. Lo afferma Matteo Renzi, oggi a Catania, a margine di un incontro elettorale in vista delle elezioni europee. ''Ecco - aggiunge l'ex Premier - in questo scontro Meloni-Schlein c'è tutta la difficoltà della politica di oggi. Queste due litigano su 'Tele Meloni' mentre il mondo rischia la guerra nucleare''.