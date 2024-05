Turismo, scoppia tra gli italiani la 'Maltamania'

Malta si prepara anche quest'estate ad accogliere turisti da tutto il mondo e chi ancora non ha deciso dove passare le ferie la inserisce sempre più spesso tra le possibili mete. Per l'Isola del Mediterraneo il 2023 è stato infatti un anno record con oltre 3 milioni di presenze che le hanno permesso di superare i livelli pre-pandemici del 2019 quando i turisti furono 2,77 milioni (+8,3%).Un'altra novità importante del 2023 riguarda la provenienza dei turisti, Malta è da sempre stata una meta amatissima dagli inglesi, ma lo scorso anno gli italiani hanno effettuato il sorpasso: il 18,4% di chi è sbarcato sull'Isola arrivava dal Bel Paese, mentre gli arrivi dal Regno Unito si sono fermati al 18,1%. Seguono più staccate Francia, Germania, Polonia e Spagna (rispettivamente 9,6%, 7,3%, 5,6% e 3,8%). Una meta molto apprezzata dalla fascia d'età 25-44 anni che lo scorso anno ha rappresentato il 39% degli arrivi, seguita dalla fascia 45-64 al 30%".

Un altro record registrato da Malta riguarda il numero di notti passate dai turisti nelle strutture ricettive: secondo i più recenti dati Eurostat, nel 2023 Malta, insieme a Cipro, risulta essere la destinazione con la più alta crescita di notti passate dai turisti (oltre il 20%). "Malta, con la sua capacità di unire incredibili meraviglie naturali e capolavori storici, è da sempre una meta amata dai turisti di tutto il Mondo e Italiani che qui si sentono come a casa. È una destinazione con una precisa identità e un significativo potenziale di crescita per il nostro brand. Le linee nostre linee di sviluppo leisure e MICE sono ormai consolidate e, grazie a questo nuovo ingresso, varcano i confini nazionali" ha dichiarato Sara Digiesi, CEO di BWH Hotels Italia & Malta.Le aspettative per il 2024 sono altrettanto rosee visto che Malta si è già piazzata al terzo posto della classifica The European Best Destinations redatta da Forbes dopo il voto di oltre un milione di viaggiatori provenienti da 172 paesi. Davanti a Malta solo Marbella, in prima posizione, e il principato di Monaco seconda.La passione dei turisti si traduce ovviamente anche in termini economici. Nel 2023 i viaggiatori giunti a Malta hanno speso quasi 3 miliardi di euro per una spesa pro capite di 898 euro e, secondo i dati di Statista, il mercato del turismo maltese dovrebbe raggiungere, nel 2029 i 3,5 miliardi di dollari statunitensi crescendo, dal 2024, di oltre il 50%. Una forte spinta per un paese che, secondo le previsioni della Commissione Europea, registra la più forte crescita economica tra i paesi UE. In termini percentuali si prevede una crescita del 4% nel 2024 e del 4,2% nel 2025.