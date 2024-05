Anziana uccisa a San Giovanni Rotondo: indagato in struttura psichiatrica

E' ricoverato in una struttura psichiatrica Fabio Carinci, l'uomo di 43 anni che ieri a San Giovanni Rotondo, nel foggiano, avrebbe ucciso Rachele Covino di 81 anni. Il corpo della donna e' stato trovato in un lago di sangue nella sua abitazione in via Sergente Padovano. L'uomo e' stato bloccato dai carabinieri mentre vagava per le strade di San Giovanni Rotondo completamente nudo e sporco di sangue. Sara' l'autopsia a chiarire le cause del decesso dell'anziana. Prima di uccidere la donna l'uomo era entrato in un'altra abitazione dove vivono due donne che sono, pero', riuscite a mandarlo via.