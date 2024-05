Fatto esplodere un Postamat nel Barese: portano via i soldi

Il postamat dell'ufficio postale di Margherita di Savoia, nel nord Barese, è stato fatto esplodere intorno alle sette del mattino di oggi. Non è chiaro se gli autori del colpo, fuggiti a bordo di un'auto scura, siano riusciti a portare via dei contanti: sono in corso accertamenti da parte del personale della filiale. L'assalto è stato compiuto con la tecnica della cosiddetta della marmotta: nell'erogatore delle banconote della sede delle Poste di via Africa Orientale, sarebbe stato inserito dell'esplosivo che ha sventrato il macchinario. La deflagrazione ha svegliato i residenti della zona e provocato danni ingenti e ancora da quantificare, anche in termini di disagi per i clienti. Le indagini sono affidate ai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e stanno eseguendo i rilievi con l'aiuto degli artificieri.