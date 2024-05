Siracusa, è morto il giornalista Salvatore Ricciardini

E' stato uno dei direttori più longevi della storia dell'emittenza privata di Siracusa. E' morto il giornalista Salvatore Ricciardini. E' stato per alcuni decenni direttore della storica Video Siracusa. E' stato sindacalista ed anche un baluardo a difesa del territorio siracusano esi è sempre battuto contro l'inquinamento del PoloPetrolchimico. Gliultimi anni della sua vita l'ha dedicata alla ricerca ed alla scrittura di libri. Era originario di Augusta ed era nato 84 anni fa.

"Salvatore Ricciardini ha interpretato in un modo molto singolare il suo amore per la sua terra. Giornalista per raccontare storie e contraddizioni, politico per sviluppare progetti a favore della sua città, sindacalista per stare accanto e curare gli interessi dei lavoratori e dei ceti popolari. Lo ricorderemo in questa chiave ma anche come qualificato storico di questo territorio e della sua vita politica ed economica avendo pubblicato probabilmente i testi più voluminosi e documentatissimi su questi temi dei decenni recenti e a noi contemporanei. Grazie Salvatore ". Così lo ricorda l'ex presidente della Provincia di Siracusa ed assessore regionale, Bruno Marziano