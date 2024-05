Sorpreso a spacciare in piazza Bellini, straniero denunciato a Catania

Gli agenti delle Volanti della Questura di Catania hanno denunciato in stato di libertà un giovane di nazionalità gambiana per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, nell’ambito dei servizi pomeridiani di controllo del territorio, i poliziotti sono intervenuti in piazza Vincenzo Bellini, per la segnalazione di un giovane extracomunitario, seduto su una panchina accanto alla scalinata, intento a spacciare sostanza stupefacente.

Giunti sul posto, gli agenti hanno subito individuato il soggetto segnalato che, al momento del controllo, ha opposto resistenza. Poco dopo lo stesso è stato bloccato dai poliziotti.

La perquisizione ha consentito di rinvenire, nelle tasche dei pantaloni, un involucro in carta stagnola contenente marijuana per un peso di un grammo, nonché, un coltello da cucina. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato accompagnato negli uffici della Polizia Scientifica per essere identificato. I controlli hanno consentito di identificare il giovane per un 27enne di nazionalità gambiana che è stato denunciato in stato di libertà per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, nonché, segnalato amministrativamente per uso personale di sostanze stupefacenti come previsto dal relativo Testo Unico.