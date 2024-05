I denari di Ross Pelligra non sono bastati al Catania: stagione fallimentare

Neppure i tanti soldi dell'imprenditore - mecenate, Ross Pelligra, originario di Solarino, sono bastati al Catania a fare il tanto agognato salto di categoria. E non sono bastati neppure i sold out che si sono registrati al' Massimino' di partita in partita a sollevare una squadra senza spina dorsale. E non è bastata neppure la terapia di 3 allenatori diversi nella stagione che si è appena conclusa. Ad Avellino il Catania esce sconfitto, 2 - 1 pur avendo accarezzato il sogno del passaggio del turno ai play off. Ma un campionato non può essere fatto di soli 90 minuti. E' stato un torneo fallimentare quello degli etnei. Ci sono anche responsabilità dei dirigenti che hanno fatto gettare al vento denari al presidente. Il Catania ha un grande pubblico e merita palcoscenici di ben altro livello. I campionati si vincono anche con l'umiltà. E questo Catania ne ha avuto ben poca.