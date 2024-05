Eccellenza, il Modica batte il Milazzo ( 2 a 0) nella finale regionale play off: ora la sfida con l'Aurora Alto Casertano

Un gol per tempo e il Milazzo conclude a Modica l'avventura dei play off a vantaggio dei rossoblù della Contea. Azzara nel primo tempo e Cacciola nella ripresa hanno certificato una superiorità evidente del Modica nei confronti dei mamertini che si sono battuti generosamente fino al 90' e oltre. Nella lotteria dei play off va avanti il Modica di mister Settineri che ha dato ai suoi uomini la carica giusta e, soprattutto, la verve atletica difficile da trovare a quasi un mese dalla conclusione della stagione regolare. Domenica prossima la gara di andata della fase nazionale sul campo dell'Aurora Alto Casertano, il 9 giugno il ritorno al Vincenzo Barone di Modica. Ma la ruota dei play off è destinata a girare fino agli ultimi giorni di giugno.

Tornando alla gara di oggi, giocata davanti al pubblico delle grandi occasioni con almeno 200 tifosi ospiti, c'è da dire che il Modica ha sempre avuto il controllo delle operazioni. Il vantaggio modicano arriva al 20′ con una punizione chirurgica da sinistra di Azzara che mette direttamente alle spalle del portiere mamertino. Il Modica non ha mai rischiato e, addirittura, nella ripresa ha cercato in tutti i modi il raddoppio. Il Milazzo ci ha provato al 63′ con una punizione dal limite dell’ex Natale Gatto che ha sfiorato la traversa. Al 79′ secondo gol dei locali grazie ad un recupero palla a centrocampo che ha generato il lancio di Azzara per Cacciola, il quale si è presentato al cospetto del portiere e lo ha battuto.