I vigili del fuoco del distaccamento di Noto sono intervenuti oggi pomeriggio per un allagamento in uno scantinato. L'intervento è stato effettuate alle Case popolari di via Delle Dalie, una zona conosciuta dai pachinesi con San Corrado. I vigili del fuoco sono riusciti a liberare i locali dall'acqua.

(foto Valentino Cilmi)