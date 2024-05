Cadavere di un 38enne trovato morto nella sua abitazione ad Agrigento

Il cadavere di un 38enne di Agrigento è stato ritrovato in un appartamento in via Platone, zona popolare della città dei templi. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di alcuni vicini che avevano sentito urlare alcune persone che si trovavano insieme al defunto in quel luogo, sebbene non fossero residenti. Sul posto sono giunti il medico legale e il Pm di turno: la prima ipotesi sarebbe quella di un decesso dovuto ad un'overdose.