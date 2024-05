'PretenDiamo Legalità , a Ragusa premiati i partecipanti al progetto

Il Questore della Provincia di Ragusa Vincenzo Trombadore e la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale di Ragusa D.ssa Viviana Assenza, alla conclusione della 7^ edizione del progetto/concorso “PretenDiamo Legalità”, iniziativa del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione alla quale hanno partecipato ben 17 istituti scolastici della provincia, hanno inviato i loro rappresentanti nelle scuole coinvolte nell’iniziativa, per incontrare gli alunni e consegnare gli attestati di partecipazione quale segno di ringraziamento ai ragazzi che si sono impegnati nel corso dell’anno, producendo degli elaborati di vario genere, fra i quali poesie, manifesti, fotografie, dipinti, collage, plastici, opere digitali e video che sono stati consegnati in Questura ed esaminati da un’apposita commissione presieduta dal Questore.

Proprio il Questore ha voluto evidenziare che tutti gli studenti, con il loro impegno, hanno prodotto degli elaborati di altissimo livello inerenti il tema della Legalità in tutte le sue sfaccettature.

I poliziotti della Questura con la rappresentante dei docenti dell’U.S.R. A.T. IX di Ragusa, si sono recati a Comiso presso l’istituto comprensivo Pirandello dove, nel cortile del plesso “Senia”, un folto gruppo di circa 200 alunni alla presenza dei rappresentanti del Dirigente Scolastico e di diversi docenti, hanno consegnato l’attestato di partecipazione e ringraziato tutti gli alunni per l’impegno profuso.

Sempre a Comiso il riconoscimento è poi toccato agli alunni della Direzione Didattica De Amicis dove, alla presenza del Dirigente Scolastico e di altri insegnanti, gli studenti hanno partecipato con entusiasmo all’incontro, ricevendo il plauso da parte dei Poliziotti per l’impegno profuso, attraverso la consegna di un attestato di partecipazione.

Nella stessa mattinata l’attestato di partecipazione al progetto è stato anche consegnato all’Istituto comprensivo Pappalardo di Vittoria dove i rappresentati della Questura e dell’U.S.R. sono stati accolti dal Dirigente Scolastico, da diversi docenti e dagli alunni della scuola entusiasti di ricevere questo ringraziamento e contenti anche di aver avuto l’occasione di poter fare diverse domande ai Poliziotti proprio sul tema della legalità.