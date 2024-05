Ex tecnico del Siracusa rompe il silenzio, Cacciola: "Con 22 vittorie e 2 sconfitte non capisco determinate scelte"

L'ex allenatore del Siracusa, Gaspare Cacciola, esonerato nelle ultime partite di campionato, con la squadra stabile al secondo posto, rompe il silenzio e scrive una lettera aperta. Pubblichiamo il testo integrale:

"Dopo tanti mesi di silenzio ho pensato che fosse doveroso scrivere queste poche righe per esprimere un sentito ringraziamento al popolo aretuseo. Il primo pensiero lo rivolgo a tutti i tifosi del Siracusa, che in questi due anni ci hanno sempre sostenuto, dentro e fuori casa, tutti quelli che hanno gremito lo Stadio “Nicola De Simone”, i gruppi organizzati, e in particolar modo la magnifica Curva Anna. Ringrazio per la loro preziosa collaborazione gli addetti alla comunicazione, i collaboratori tecnici e societari, lo staff medico, i magazzinieri e tutti coloro che, a vario titolo, fanno parte della grande famiglia del Siracusa Calcio.

Sono grato alla società azzurra che, in questo biennio, mi ha consentito di lavorare nelle migliori condizioni possibili; ringrazio soprattutto la squadra che ha dimostrato serietà, spirito di abnegazione, professionalità e grande senso di appartenenza verso i colori azzurri, fino alla fine.

I tantissimi successi e i record ottenuti in questi due anni sono sotto gli occhi di tutti.

Non dimenticherò il 18 Giugno 2023, nè tantomeno il secondo posto in Serie D, frutto di 22 vittorie, 6 pareggi e solamente 2 sconfitte, sulla base di questi risultati faccio, tutt’oggi, fatica a comprendere determinate scelte.

Infine, mi preme ringraziare coloro che hanno contribuito alla realizzazione di un anno straordinario e indimenticabile, coloro che hanno lavorato incessantemente, mi hanno ascoltato e seguito, manifestando grande disponibilità e attaccamento ai colori sociali, e che come me non hanno potuto condividere gli ultimi momenti. Il pensiero, quindi, lo rivolgo al Direttore Sportivo Salvo Castorina, al Direttore dell’Area Tecnica Gigi Calabrese, al mister Aldo Musumeci e ai preparatori atletici prof. Lorenzo Mirabella e prof. Paolo Interlando.

Il leone continuerà a ruggire con una voce sempre più grossa, ne sono più che certo. Forza leoni, forza Siracusa!"