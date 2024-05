"A Priolo non c'era un canestro", Santino Coppa presenta il suo libro

Mercoledì 29 maggio, alle 18:30, presso la palestra del Polivalente di via del Fico, a Priolo, si terrà una manifestazione, per celebrare l'importante ricorrenza, organizzata da OperaIncerta e dal Comune di Priolo.

Nel corso dell'evento sarà presentato il libro "A Priolo non c’era un Canestro - un Miracolo tra le Ciminiere", scritto da Santino Coppa e Domenico Occhipinti.

Saranno presenti lo stesso Santino Coppa, il sindaco Pippo Gianni, che ha curato la prefazione del libro, ex giocatrici storiche, tecnici, dirigenti e altri ospiti del mondo della pallacanestro e delle istituzioni.

Lo stesso libro sarà poi presentato giovedì 30 maggio al PalaPadua di Ragusa, un altro dei luoghi simbolo che hanno caratterizzato la storia della Trogylos, la società di pallacanestro femminile fondata dal coach Santino Coppa negli anni ’70 che, in cinquant’anni di vita, ha conquistato due scudetti (unici titoli per il basket siciliano) e una Coppa dei Campioni.

Proprio il PalaPadua (allora denominato PalaZama) il 3 maggio del 1989 fu teatro del primo storico scudetto della squadra priolese.

Saranno diversi gli spunti di interesse, per una storia che non è solo pallacanestro ma parla di motivazione, riscatto sociale e cittadino per un paese che era noto solo per il petrolchimico, di imprese sportive al femminile ma anche di momenti divertenti e goliardici dei primordi di una società che, dal nulla, si è issata sul tetto d’Europa.

Durante la serata, saranno proiettati i video dei successi più importanti che fino ad oggi la pallacanestro siciliana possa vantare.