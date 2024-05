La Uil di Siracusa in lutto per la scomparsa di Ricciardini

Tutta la Uil siracusana esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Turi Ricciardini. Per la nostra organizzazione sindacale non è stato soltanto il segretario provinciale, per alcuni anni che sono risultati difficili ed allo stesso tempo decisivi nell’ottica economica della nostra provincia: Ricciardini e’ stato un vero punto di riferimento, considerato il fatto che - da giornalista affermato - è stato protagonista anche di diverse pubblicazioni riguardanti la storia dell’evoluzione della zona industriale siracusana. Dalle sue ricerche abbiamo tratto spunti e riflessioni importanti, per portare avanti le nostre idee e le battaglie sindacali per la tutela del Polo petrolchimico e questa perdita rappresenterà un vuoto enorme per tutti noi, non solo per noi della Uil ma per tutta la comunità siracusana. Salvatore ha contribuito con studi e pubblicazioni alla valorizzazione del patrimonio culturale ed industriale della nostra terra, dando impulso alla politica, al sindacato ed al mondo della cultura.

L’ultimo saluto è stato dato oggi alle 15,30 nella chiesa di San Salvatore in via Necropoli Grotticelle a Siracusa.