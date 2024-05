Il gruppo Anffasa di Ragusa si fa onore al campionato regionale di equitazione Fisdir

E’ stata un successo la seconda prova del campionato regionale di equitazione Fisdir ospitato nei giorni scorsi al maneggio comunale di Ragusa e organizzato dalla Polisportiva dilettantistica a marchio Anffas onlus di Ragusa. Hanno partecipato le società Caltagirone Albafiorita e Pro Sport Ravanusa.

Una ventina, complessivamente, gli atleti che hanno preso parte alla competizione che ha previsto dei momenti dedicati alla gimkana e altri riservati invece al dressage. La manifestazione è stata aperta a quanti operano nel settore dello sport per persone con disabilità intellettiva. Il campionato, oltre a rappresentare un momento di festa, offre uno spettacolo sportivo di qualità nonché un’importante testimonianza di sana competizione sportiva. La società ragusana guidata da Alberto Busacca ha ottenuto due primi posti con Roberta Garfì (gimkana) e Sara Giaquinta (gimkana, ex aequo con un’altra concorrente). Entrambe hanno montato Starpoint. Da segnalare anche la buona performance di Gabriella Battaglia (dressage). Le istruttrici Carmen Tumino e Simona Licitra, con l’assistente Nino Ficili, si dicono soddisfatte non solo dei risultati ma anche e soprattutto degli stimoli positivi che questa disciplina riesce a trasmettere agli atleti. A Ragusa, la società sportiva è operante dal 1992.