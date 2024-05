Humanity1 soccorre 100 migranti, sbarcheranno a Livorno

Nuovo soccorso nel Mediterraneo centrale. Cento persone che viaggiavano su due imbarcazioni "sovraffollate e in pericolo" sono state tratte in salvo dall'equipaggio di Humanity1. Tra loro anche donne incinte e neonati. Sul primo gommone c'erano 82 migranti, altri 18 erano, invece, su una barca in vetroresina". "Entrambi i soccorsi - spiega Sos Humanity -, sono avvenuti in acque internazionali. I motori delle imbarcazioni non funzionavano e a bordo non c'erano giubbotti di salvataggio nessuno dei naufraghi aveva giubbotti di salvataggio". Alla nave umanitaria è stato assegnato Livorno come porto di sbarco. ""Ancora una volta - denuncia l'ong - le autorità italiane hanno assegnato un porto distante per lo sbarco dei sopravvissuti". Livorno dista circa 1,170 chilometri dall'area del primo soccorso. Per raggiungerlo serviranno tre giorni di navigazione.