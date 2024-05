Altro attacco a Rafah: 14 morti, il mondo indignato

Strage per il raid di Israele a Rafah. I morti sarebbero almeno 45, centinaia i feriti. Hamas annuncia lo stop alla ripresa dei negoziati domani al Cairo. Il premier israeliano Netanyahu parla di un 'tragico incidente'. Dalle prime indagini sarebbe emerso, secondo lo Stato ebraico, che il blitz diretto a colpire alcuni comandanti di Hamas 'ha innescato un incendio che può aver ucciso i civili palestinesi'. Il mondo condanna. 'Indignato' il presidente francese Marcon. 'Inorridito' l'alto rappresentante dell'Ue Borrell. Il presidente turco Erdogan parla di Israele e del suo governo come di 'barbari' e paragona Netanyahu a Hitler. L'Onu chiede un'indagine 'completa e trasparente sulle responsabilità. Nella notte nuovi attacchi a Rafah, colpite anche le tende per gli sfollati: almeno 14 i morti.