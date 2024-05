Vinciullo e Astuto (Lega): "Un milione dal Ministero per l'acquedotto Grottavide"

Il Ministero delle Infrastrutture, guidato del Vicepremier Sen. Matteo Salvini, ha destinato un milione di euro alla città del miele per la riparazione delle perdite nella condotta dell'acquedotto Grottavide e la messa in sicurezza della stessa sorgente che garantisce l'approvvigionamento idrico del comune. Lo comunicano L'On. Vincenzo Vinciullo, Commissario Provinciale della Lega e Pierpaolo Astuto della direzione provinciale della Lega.

Dato atto, hanno proseguito l'On. Vinciullo e Astuto, che il Comune di Sortino si è attivato in maniera puntuale ed efficace per poter ottenere questo importante finanziamento nell'ambito del Fondo Sviluppo e Coesione di competenza del Ministero delle Infrastrutture, che ha l'obiettivo di ridurre l'endemica crisi idrica delle regioni italiane ed in particolare della Regione Siciliana, sentiamo il dovere e il piacere di ringraziare il Ministro Salvini per l'ennesimo finanziamento fatto arrivare alla provincia di Siracusa.

Ancora una volta quindi, hanno concluso l'On. Vinciullo e Astuto, siamo soddisfatti per l'impegno del Ministro Salvini nonché per le attenzioni mostrate dal Vicepremier verso le esigenze dei cittadini della provincia di Siracusa.