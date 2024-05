Scuole dell'Infanzia, domani sit-in al Comune di Palermo

Sit-in con educatori e insegnanti delle scuole d'infanzia e degli asili nido del Comune di Palermo domani, alle 16, davanti la sede dell'assessorato Scuola, in via Notarbartolo 21/A, accanto all'albero Falcone. Lavoratrici e lavoratori dei servizi educativi per la fascia 0-3 e 3-6 chiedono la riqualificazione del personale: il loro contratto dal primo aprile 2023 prevede che il personale vada riqualificato in ex categoria D. "I circa 196 educatori e insegnanti del Comune chiedono di poter rientrare entro il primo settembre in questo processo", spiegano dalla Fp Cgil Palermo, che ha indetto la protesta. "Le risorse, circa 350mila euro, sono disponibili tra i fondi del personale - spiega Saverio Cipriano, responsabile enti locali per la Fp Cgil Palermo - Il Comune intende procedere con 30 nuove assunzioni attingendo a graduatorie di altri comuni. I nuovi assunti entrerebbero in categoria D. Sarebbe impensabile che il personale già esistente resti in C se il contratto, che ha modificato le forme di accesso alla professione, prevede per tutti la riqualificazione".