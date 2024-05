Getta la droga in strada e tenta la fuga, bloccato e arrestato a Messina

Ha tentato di disfarsi di un involucro di droga lanciandolo in strada, ma i carabinieri, dopo aver recuperato la sostanza stupefacente, sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arrestato, un 32enne di Messina, con precedenti anche specifici, stava percorrendo a piedi una via del centro quando ha notato il transito della pattuglia. A quel punto ha pensato di liberarsi della droga gettandola a terra e accelerando il passo per tentare la fuga ed evitare i controlli. Un gesto che non è sfuggito ai carabinieri che hanno recuperato l'involucro con oltre 50 grammi di cocaina e lo hanno immediatamente bloccato. La droga, da cui sarebbe stato possibile ricavare oltre 250 dosi, è stata sequestrata e il 32enne arrestato.