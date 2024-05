UilPa: ancora incendi e risse nel carcere minorile di Catania

Incendi e risse nel carcere minorile di Catania. Quattro poliziotti in ospedale. E' quanto denuncia Gioacchino Veneziano segretario regionale della Uilpa polizia penitenziaria. "La situazione drammatica negli istituti per minori, con la divulgazione di eventi con alto impatto mediatico racconta una realtà che nelle carceri minorili è totalmente diversa. Ieri notte - dichiara Veneziano - due detenuti stranieri provenienti dal Cesare Beccaria di Milano hanno incendiato due celle, nelle operazioni di salvataggio tre poliziotti penitenziari sono stati intossicati dai fumi della combustione e obbligati al trasporto in ospedale per le cure del caso. Inoltre sempre ieri, - aggiunge il sindacalista - aconferma dell'altissima tensione che si registra nella struttura Catanese, un poliziotto penitenziario si è fratturato un braccio mentre divideva due detenuti che litigando si stavano prendendo a pugni e testate".