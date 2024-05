Tardino (Lega): "Borrell vuole la terza Guerra mondiale, non in nostro nome"

“Dopo le preoccupanti affermazioni di Stoltenberg, che poi è stato costretto ad una repentina marcia indietro, arrivano le inquietanti parole dell’alto rappresentante Borrell. Anziché cercare una soluzione per la pace, questa Europa sembra voler gettare benzina sul fuoco e alimentare l’escalation. Mi rifiuto di pensare che qualcuno in Europa possa preferire la guerra alla pace, le armi e le bombe alla diplomazia, e ipotizzi di mandare i nostri ragazzi a combattere e morire al fronte. Non in nostro nome: questa Europa sta andando in una direzione pericolosa, serve un drastico cambio di rotta e noi siamo pronti a realizzarlo".

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega, capolista nella circoscrizione Isole.