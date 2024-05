Rosolini, blocca un automobilista e tenta di rapinarlo: arrestato 24enne

Un uomo di 35 anni si è recato presso gli uffici della Stazione Carabinieri per denunciare una tentata rapina, riferendo che un’autovettura, dopo averlo sorpassato gli avrebbe tagliato la strada obbligandolo a fermarsi. Un uomo, lo avrebbe afferrato per un braccio, intimandogli di consegnare il denaro simulando il possesso di una pistola occultata dietro la maglietta e, successivamente, avrebbe tentato di strappargli il portafoglio dalla tasca dei pantaloni. La vittima opponeva resistenza e, per cercare aiuto, suonava il clacson della propria auto riuscendo così a mettere in fuga il malfattore. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini che, attraverso riscontri investigativi, hanno portato all’identificazione dell’autore, un pregiudicato di 24 anni del luogo, in atto sottoposto agli arresti domiciliari con permesso di allontanarsi, che dopo le formalità di rito è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Siracusa.