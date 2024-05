Elezioni a Pachino, Ricupero: servono progetti e incentivi per motivare i giovani

“La nostra comunità soffre in modo sempre più massiccio l’emigrazione dei giovani. Da amministratori di questa città intendiamo realizzare numerose iniziative per sostenere la loro formazione, l’inserimento lavorativo e la nascita di attività imprenditoriali”.

A dichiararlo è Emiliano Ricupero, candidato a sindaco di Pachino alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno con la lista “Pachino con Emiliano”, nel corso del tour di comizi nelle diverse zone di Pachino in cui è impegnato in questi giorni con il suo gruppo politico.

“In questi mesi ci siamo confrontati con i pachinesi e abbiamo individuato le principali linee di intervento. Partiremo dal co-working, perché il mondo del lavoro sta cambiando e servono sempre più spazi per i lavoratori da remoto. Abbiamo individuato uno spazio all’interno dell’ex Istituto Sgroi che permetta loro di usufruire di postazioni lavoro, sala meeting, connessione internet stabile e un’area relax. Questo spazio oltre a essere a disposizione dei nostri giovani, potrà fungere da polo attrattivo per smart-worker che vogliono vivere sul territorio nella stagione estiva”.

La crescita di una città come Pachino, per Emiliano Ricupero e la sua squadra, passa anche dallo sviluppo di economie digitali.

“Nel nostro programma - continua il candidato a sindaco - abbiamo inserito la realizzazione di uno Startup Center. Si tratta di una struttura comunale dove allocare un centro per lo sviluppo delle aziende neonate, in collaborazione con l’Istituto Bartolo e l’Università di Catania, offrendo spazi gratuiti e di consulenza per l’insediamento delle nuove iniziative imprenditoriali. Pachino ha bisogno di immaginare il proprio futuro, per questo occorre investire sulle nuove generazioni”.