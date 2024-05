Sistema EliminaCode entra in funzione negli uffici comunali di Siracusa

Da stamattina anche nella sede della circoscrizione Akradina, in via Italia 105, è in funzione il sistema EliminaCode per la gestione delle file degli utenti. Il servizio è stato attivato dai tecnici comunali e si aggiunge a quelli già operativo negli uffici via San Sebastiano e della circoscrizione Tiche, in via Ramacca.

​L’EliminaCode serve a rendere più agevole e coordinata l’attività di erogazione dei servizi e rientra nel più complessivo programma volto a rendere accessibili gli uffici comunali, a cominciare da quelli decentrati sul territorio. Già oggi, accedendo al Portale dei servizi (https://portalepa.comune.siracusa.it/) dalla homepage del sito istituzionale (www.comune.siracusa.it) è possibile presentare istanze e prendere appuntamenti on-line, attività che, se si decide di recarsi negli uffici aperti al pubblico, si possono svolgere inquadrando i QrCode che sono stati affissi. Se non è stato preso precedentemente un appuntamento, si può andare di persona negli uffici e avvalersi dell’EliminaCode.