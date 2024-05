Le associazioni di Modica uniscono le forze per realizzare attività comuni

Azioni di Comunità è un progetto delle associazioni modicane che hanno deciso di intraprendere, insieme, un percorso sinergico e solidaristico. Alla proposta di una singola associazione (proponente, che si assume la responsabilità organizzativa) che necessiti del supporto esterno della cittadinanza attiva, rispondono le altre realtà attraverso supporto organizzativo (associazioni collaboranti), comunicativo e partecipativo (associazioni partecipanti). Un nuovo percorso, prima che una nuova rete, basato sulla condivisione valoriale e su incontri regolari a cui possono partecipare le 23 realtà già coinvolte, al pari di tutte le altre realtà che desidereranno unirsi in corso d’opera inviando un’email all’indirizzo info@modicaltra.it . La partecipazione alle attività è aperta a tutta la cittadinanza attiva che desidera partecipare e contribuire con il proprio supporto.

Ecco le azioni di comunità programmate per il mese di giugno:

Sabato 8 giugno – dalle 10:00 alle 13:00 – Villa Silla

Pulizia Villa Silla (proposta da Fablab);

Mercoledì 20 giugno – dalle 10:00 alle 13:00 – Badìa/Parco urbano Padre Basile

Giornata internazionale del rifugiato (proposta da We Care);

Sabato 29 giugno – dalle 10:00 alle 13:00 – Cava Ispica

Ripristino ambientale di un’area di Cava Ispica (proposta da Keration)