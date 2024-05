Avola, madre e figlia sullo scooter travolte da un'auto: grave la ragazza

Incidente stradale ad Avola, ieri mattina, all’incrocio con via Labriola, tra un'auto e uno scooter. A bordo del ciclomotore c’erano due donne, madre e figlia, che, dopo l’impatto con l’auto, sono state sbalzate dalla sella. Entrambe sono rimaste ferite ma le lesioni più gravi le ha avute la ragazza, per cui si è reso necessario il trasferimento in un ospedale di Catania con l’elisoccorso.

Le indagini sull’episodio sono state già avviate e sono state raccolte le prime testimonianze da parte della Polizia municipale che ha già provveduto a prendere i rilievi per provare a ricostruire la dinamica dell’incidente.