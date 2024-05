Conferito il riconoscimento "Vittoria Insigne" al generale acatese Vincenzo Raffo

Il generale in pensione della Guardia di Finanza, Vincenzo Raffo, 67 anni, è il primo acatese a ricevere il riconoscimento “Vittoria Insigne. La cerimonia di consegna si è svolta nella Sala degli Specchi di Palazzo Iacono, a Vittoria, presenti il sindaco Francesco Aiello e l’assessore ai Beni e alle Attività Culturali Paolo Monello. Erano presenti, tra gli altri, anche il primo cittadino di Acate Gianfranco Fidone e alcuni degli stretti collaboratori dell’ufficiale che presero parte alle tante operazioni investigative portate a termine con successo in provincia di Ragusa, e non solo, da Raffo in qualità di comandante delle Fiamme Gialle.

Smessa la divisa, Raffo, che collaborò anche con il giudice Giovanni Falcone, ha ricoperto pure la carica di Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e attualmente è impegnato nel volontariato all’interno della Caritas parrocchiale di Acate, dove la Società Operaia di Mutuo Soccorso, nel 2019, lo nominò socio onorario.

NELLA FOTO, da sinistra: Monello, Aiello, Raffo, Fidone.