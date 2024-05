Pallamano, concluso il torneo di serie B: Alcamo promosso, Girgenti è seconda

Con la disputa dell’ultime gare di sabato 25 e domenica 26 dell’undicesima giornata di ritorno tra l’Aretusa Siracusa e Ragusa con la vittoria degli aretusei per 40 - 31 e di quella della decima giornata di ritorno tra l’Albatro Siracusa ed il Villaurea con i palermitani corsari per 23 - 29 si è concluso il campionato di serie B Drago di Pallamano maschile edizione 2023/2024 organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.

Un torneo quello appena concluso tra i più avvincenti in assoluto degli ultimi anni con la promozione in serie A Bronze conquistata dall’Alcamo decisa solamente all’ultima giornata con un Girgenti che ha chiuso al secondo posto a soli 2 punti.

E numerose squadre si sono presentate ai nastri di partenza con organici molto giovani e due come Cus Palermo e Albatro Siracusa che militano rispettivamente in serie A Silver e Gold che hanno partecipato con una seconda squadra per far fare esperienza ai loro giovanissimi.

E questo interesse è stato anche confermato dai buoni dati forniti dalle gare andate in diretta in ogni giornata che hanno dato la possibilità a tante squadre di poter “vendere” il loro prodotto sportivo a potenziali sponsor.

Questi i risultati dell’undicesima ed ultima giornata di ritorno del campionato di serie B

Aretusa - Ragusa 40 - 31

Beach Team Messina - Agriblu Scicli 43 - 29

Scicli Social Club - Girgenti 37 - 38

Alcamo - Aetna Mascalucia 39 - 24

Cus Palermo - Albatro 31 - 32

Villaurea - Marsala 23 - 28

Recupero 10 giornata

Albatro - Villaurea 23 - 29

La Classifica

Alcamo 39

Girgenti 37

Aretusa 36

Marsala 30

Messina 27

Aetna Mascalucia 22

Scicli Social Club 20

Villaurea 17

Albatro 12

Agriblu Scicli 10

Ragusa 7

Cus Palermo 4