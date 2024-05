Siccità in Sicilia, Durigon (Lega): "Novantuno milioni per l'emergenza"

"Pronti oltre 91 milioni di euro per contrastare l'emergenza idrica in Sicilia. Le risorse sono previste dal Piano nazionale per gli interventi nel settore idrico voluto dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nell'ambito delle riforme del Pnrr. Risorse fondamentali che serviranno a realizzare nuove opere e progettazioni, rispondendo direttamente al fabbisogno del territorio. Grazie a Salvini uno sforzo senza precedenti per l'idrico, fatti concreti e opere dopo anni di chiacchiere''. Così il senatore della Lega e coordinatore del partito in Sicilia Claudio Durigon.