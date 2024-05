E' caccia agli evasori a Floridia, il sindaco Carianni: aiuteremo chi non può pagare

E' caccia agli evasori a Floridia. Pugno di ferro dell'amministrazione Carianni per recuperare soldi che servono a garantire i servizi." I primi risultati sulla stretta all’evasione sono arrivati -afferma Marco Carianni - Non ci fermeremo, dobbiamo rendere la città, dal punto di vista dei tributi, virtuosa. Aiuteremo, con grande piacere, chi non può pagare ma chi può, e se ne frega, a discapito dei tanti cittadini che fanno quotidianamente dei sacrifici per pagare regolarmente, deve regolarizzare la propria posizione. Abbiamo riscontrato - conclude il primo cittadino - mancati pagamenti dal 2015 da chi, ovviamente, avrebbe potuto pagare, considerati i fatturati alti delle proprie aziende. Vedrete come, prossimamente, si abbasseranno i tributi, grazie alle scelte impopolari che oggi stiamo facendo. Lo ribadisco: chi non può pagare avrà il massimo sostegno, ma chi può deve farlo. Mi costasse anche qualche voto in meno, non mi interessa".