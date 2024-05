Unicredit, inaugurata a Palermo la sede onlus di 'Al Centro' 'per esempio'

È stata inaugurata in via Archimede, a Palermo, "AL CENTRO", la nuova sede della onlus Per Esempio. UniCredit ha concesso un contributo economico per l'acquisto di arredi, materiale didattico, giochi e libri per la nuova sede della onlus dove vengono svolte attività di contrasto alla povertà educativa, all'interno del quartiere Borgo Vecchio. Il target degli interventi che rientrano nel progetto "AL CENTRO" della onlus sono bambine, bambini e adolescenti di età compresa tra i 10 e i 18 anni ad alto tasso di vulnerabilità sociale e materiale. La onlus Per Esempio nasce a Palermo nel 2011 all'interno del quartiere Ballarò dall'incontro di un gruppo di giovani che desiderava coniugare i propri desideri lavorativi con la volontà di stimolare un cambiamento all'interno del contesto sociale di riferimento. La realizzazione di interventi rivolti a soggetti a rischio di marginalità, la promozione di opportunità di formazione ed educazione sono i suoi principali ambiti di intervento privilegiando un approccio all'apprendimento di tipo non formale e l'utilizzo di metodologie che stimolino la partecipazione attiva dei giovani. Nel corso degli anni la onlus ha svolto attività nel quartiere Borgo Vecchio, concentrandosi principalmente sul contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa.