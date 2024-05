Il Trapani sugli scudi: ribalta il risultato con 2 gol al Gavorrano: vince pure la Coppa Italia

Il Trapani asfalta anche il Follonica Gavorrano fuori casa, ribaltando il rsultato della gara di andata e vince la Coppa Italia di serie D . E' stata una gara combattuta, ma i granata hanno fatto prevalere la loro supremazia, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 1 a 0.

Trapani, sferzato dal presidente Antonini, dopo la gara dell'andata, vicino al gol tre volte nei primi dodici minuti. Il Filippis decisivo come all'andata. Squilli del Gavorrano con Regoli che due volte non ha centrato lo specchio della porta. Terreno di gioco eccezionale: uno dei migliori manti erbosi d'Italia. La gara si sblocca al 41' quando in una ripartenza Sartore sfida in area Souare che lo stende: rigore. Dal dischetto Kragl realizza di sinistro spiazzando Filippis. A pochi attimi dalla fine della prima frazione Gavorrano vicino al pari con un colpo di testa di Regoli su cross di Lo Sicco. Il raddoppio dei siciliani al 20'st. Tantissime emozioni sino alla fine con il Gavorrano più volte a un passo dal gol e veloci ripartenze del Trapani che ha sfiorato il tris con Samake. Nulla da fare per il Gavorrano nonostante il successo nella gara di andata in Sicilia vinta uno a zero con il gol di Regoli . Il Trapani suggella la stagione con un doppio successo: promozione in serie C e Coppa Italia.