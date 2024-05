Volley Modica, cena di fine stagione per le squadre giovanili

Dopo aver chiuso la stagione 2023/2024 da protagonisti con l'accesso alla fase nazionale (per quanto riguarda la Under 19), la semifinale regionale per la Under 17 e la conquista della serie C, ieri sera con la cena in un noto ristorante della città, si è chiusa ufficialmente la stagione delle formazioni giovanili della Volley Modica.

Alla serata erano presenti, oltre ai ragazzi che hanno fatto parte dei roster delle tre squadre, il presidente Ezio Aprile, il suo vice Antonio Amore, il Direttore Generale Luca Leocata, i dirigenti Danilo Incatasciato, Giovanni Ragusa e Tino Brullo, il team manager Piero Turlà e i tecnici Ciccio Italia, Vincenzo Nastasi, Enzo Distefano, Salvo Nicastro e Enzo Sgarlata e l'addetto stampa Claudio Abbate.