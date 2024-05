Il Liceo Filolao di Crotone ricorda la piccola Simonetta Lombardi uccisa dalla camorra

Simonetta Lamberti, una bambina di undici anni, il 29 maggio 1982 viene colpita da un proiettile mentre si stava recando con il padre a Cava de’ Tirreni. Il padre, Alfonso Lamberti, procuratore di Salerno prima e di Sala Consilina poi, noto per la sua condotta irreprensibile contro la criminalità organizzata, era ormai da tempo nel mirino della camorra.

Simonetta, una bambina dal volto angelico e dai capelli biondi, esprimeva spensieratezza e gioia di vivere; come sempre i famosi “codici morali” millantati dalle organizzazioni criminali non hanno reale applicazione: tanti bambini sono caduti più o meno intenzionalmente per mano delle cosche. Il sangue di una piccola innocente è stato versato da parte dei sicari, uomini spietati e senza alcuna coscienza, che hanno commesso un delitto gravissimo, pur di eliminare il procuratore Lamberti. Oggi la storia di Simonetta viene raccontata attraverso il progetto “#inostristudentiraccontanoimartiridellalegalità” da Rocco Graziani, studente della classe III sez. G del Liceo scientifico “Filolao” di Crotone.