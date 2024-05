Modica, all'Auditorium Floridia si presenta il romanzo di Papè Rizzone "Il sogno di Martin"

Sabato 1 giugno sarà presentato, alle ore 18.30 nell’Auditorium “Floridia” di Modica, il romanzo “Il sogno di Martin” di Papè Rizzone. Sarà Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo, a relazionare sul libro, che ha al centro la tematica complessa riguardante il fenomeno delle migliaia di minori non accompagnati sbarcati in questi anni, illegalmente, in Italia; un libro con una narrazione letteraria coinvolgente, ricca di dialoghi tra i vari personaggi, di idee e di visioni che si scontrano e si confrontano.

Modererà l’incontro il giornalista Salvatore Cannata. In programma letture di Marcella Rizzone e interventi di Giorgio Casa, Presidente della Società Operaia “Carlo Papa”, Anna Maria Aiello e Franco Frasca. Concluderà l’autore.