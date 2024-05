Palermo, ecco i nuovi orari di minimarket e Sale Bingo

Su proposta del Suap, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha firmato due ordinanze sindacali che regolamentano gli orari di apertura e chiusura delle sale bingo e dei minimarket ubicati nel centro storico. Nel primo caso, viene stabilito che le sale bingo potranno iniziare l'attività alle 10 del mattino con chiusura all' una di notte. La chiusura potrà slittare di un'ora nei fine settimana. Nel secondo caso e per un periodo sperimentale di 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, è stato stabilito che i minimarket ubicati nel centro storico dovranno restare chiusi dalle 22 alle 7 del giorno successivo. Questo provvedimento -così come si legge nell'ordinanza - "appare necessario per intervenire con la previsione di una limitazione degli orari di vendita del settore alimentare, per un periodo di tempo limitato, nella zona della Città maggiormente interessata da afflusso di persone (residenti e turisti), oggetto di fenomeni di aggregazione notturna".