Vittoria, sequestrata discarica abusiva di 13.000 metri quadrati

Nell’ambito dei programmati servizi straordinari di controllo del territorio il personale del Commissariato di Polizia di Vittoria, congiuntamente alla Polizia Locale, ha rinvenuto e sequestrato un’area di circa 13.000 metri quadrati in territorio di Vittoria, adibita a vera e propria discarica abusiva.

Nella discarica, adiacente a dei campi coltivati, sono stati individuati rifiuti potenzialmente tossici e molto pericolosi per la salute pubblica: elettrodomestici, materiale elettrico, grondaie in plastica, bottiglie in plastica e vetro, bidoni di plastica esausti contenenti fertilizzanti, anticrittogamici ed altri prodotti per l’agricoltura, lastre di amianto (Eternit), materiale di risulta edilizia, rivestimenti in gomma e lastre in alluminio.

Nella stessa area, all’interno di una costruzione rurale, è stato rinvenuto diverso materiale in plastica, legno, secchi di vernice ed altri elettrodomestici; inoltre contigua è stata rinvenuta una zona dove i rifiuti venivano bruciati. Il proprietario del terreno è stato denunciato all'Autorità giudiziaria.