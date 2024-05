Centro di stoccaggio della droga, un arresto a Catania

Arrestato per detenzione ai fini spaccio di droga un pusher 32enne di Catania, che in un monolocale nel rione San Cocimo, aveva creato una base logistica per lo stoccaggio e lo spaccio della droga, in particolare hashish e marijuana, in via Ospedale Vecchio. I carabinieri hanno trovato in un armadio della sua camera da letto, un bustone in cellophane trasparente, contenente 500 grammi di marijuana. Successivamente, sul ripiano della cucina ulteriori 50 grammi di hashish, gia' suddivisi in ovuli di plastica raffigurante uno 'smile'. Convalidato il provvedimento e disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.